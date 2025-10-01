Fraîchement diplômée, Nell, une jeune Dublinoise, vient de quitter le cocon familial pour s'installer en coloc. Rédactrice web, elle partage son temps entre réseaux sociaux, écriture et visites dominicales à sa mère, Carmel. Puis elle sort, danse, boit, vit des aventures sans lendemain. Un soir, elle rencontre Felim. C'est le début d'une passion toxique, marquée par l'attente, la dépendance, la violence. Seule depuis le départ de sa fille, Carmel se penche sur des épisodes de sa vie, des moments partagés avec son père, le célèbre poète irlandais Phil McDaragh. Tandis que Nell idéalise ce grand-père qu'elle n'a pas connu, Carmel garde le souvenir d'un homme fuyant et parfois colérique, un artiste dont le comportement avec les femmes est aujourd'hui questionné. A travers les voix entrelacées de trois générations, "Pose ta tête sur mon coeur sombre" examine les non-dits, les héritages invisibles et les différentes façons d'aimer. Dans une prose incisive, ponctuée d'humour et de lyrisme, Anne Enright y poursuit son exploration des relations familiales et confirme son statut d'écrivaine majeure de la littérature contemporaine.