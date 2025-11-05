Une plongée édifiante dans la galaxie des dépenses inutiles de l'Etat, qui révèle comment l'argent public est dilapidé sans contrôle ni sanction. Dette abyssale, déficits chroniques, dépenses sociales massives, subventions ubuesques, impôts et taxes toujours à la hausse... Avec plus de 3400 milliards de dette publique -, la France fonce-t-elle droit dans le mur ? Face à l'incapacité avérée de nos dirigeants à réformer l'Etat depuis des décennies, alors même que les services publics continuent de se dégrader, rien ne semble pouvoir enrayer la machine à dilapider l'argent public. A travers une centaine de cas concrets et documentés, Le livre noir de l'argent public lève le voile sur les mécanismes qui conduisent au gaspillage public à la française. De l'administration centrale aux collectivités locales, en passant par les organismes et grands projets de l'Etat, cette enquête révèle comment des milliards d'euros partent en fumée chaque année, sans véritable contrôle ni sanctions. Un livre choc qui dénonce les dérives d'un système et propose des pistes de réforme pour une meilleure gestion des deniers publics. Un document clair et percutant qui donne aux citoyens pour mettre fin au gâchis et remettre l'Etat au service des Français, et non l'inverse.