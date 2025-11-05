Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le livre noir de l'argent public

Jean-Baptiste Leon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une plongée édifiante dans la galaxie des dépenses inutiles de l'Etat, qui révèle comment l'argent public est dilapidé sans contrôle ni sanction. Dette abyssale, déficits chroniques, dépenses sociales massives, subventions ubuesques, impôts et taxes toujours à la hausse... Avec plus de 3400 milliards de dette publique -, la France fonce-t-elle droit dans le mur ? Face à l'incapacité avérée de nos dirigeants à réformer l'Etat depuis des décennies, alors même que les services publics continuent de se dégrader, rien ne semble pouvoir enrayer la machine à dilapider l'argent public. A travers une centaine de cas concrets et documentés, Le livre noir de l'argent public lève le voile sur les mécanismes qui conduisent au gaspillage public à la française. De l'administration centrale aux collectivités locales, en passant par les organismes et grands projets de l'Etat, cette enquête révèle comment des milliards d'euros partent en fumée chaque année, sans véritable contrôle ni sanctions. Un livre choc qui dénonce les dérives d'un système et propose des pistes de réforme pour une meilleure gestion des deniers publics. Un document clair et percutant qui donne aux citoyens pour mettre fin au gâchis et remettre l'Etat au service des Français, et non l'inverse.

Par Jean-Baptiste Leon
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Jean-Baptiste Leon

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Actualité politique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le livre noir de l'argent public par Jean-Baptiste Leon

Commenter ce livre

 

Le livre noir de l'argent public

Jean-Baptiste Leon

Paru le 05/11/2025

288 pages

Hugo et Compagnie

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902971
9791042902971
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.