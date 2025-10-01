Le loup de la famille

Dans un immeuble délabré d'un quartier populaire de Tripoli, plusieurs histoires s'entrecroisent : celle de Hassan, d'abord, adolescent fantasque, insomniaque et mutique, loup solitaire maltraité par ses congénères et qui prétend entrer en communication avec les morts ; puis celles de son père Ziad, tombé follement amoureux dans sa jeunesse d'une prostituée transgenre ; de sa mère Saadiyé, le seul être qu'il aime au monde ; de sa grand-mère surtout, Chamsé, issue d'une tribu bédouine, dont le cadavre mutilé sera découvert dans le fleuve qui traverse la ville. D'autres personnages insolites, mais aussi des esprits et des monstres, surgissent dans ce sombre tableau qui oscille constamment entre passé et présent, rêve et réalité. Avec beaucoup de tendresse et une remarquable liberté de ton, parfois teintée d'une ironie mordante, Souhaib Ayoub creuse dans les entrailles de sa ville natale, calquant son récit sur les chemins de traverse, impasses, réseaux et strates enfouies de Tripoli. Brouillant les frontières entre les sexes, les générations, les espaces géographiques et les formes narratives, il dote la littérature arabe d'un roman dense et décapant qui n'est pas sans rappeler les "dirty novels" d'un Charles Bukowski.