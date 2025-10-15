Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

L'Histoire du Biathlon aux Jeux

Du jura Editions, Stéphane Magnoux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La grande histoire du biathlon aux Jeux, un ouvrage de référence comme il n'en existe pas aujourd'hui. Son auteur, Stéphane Magnoux, journaliste observateur de la discipline nordique depuis de très nombreuses années, retrace sous la forme d'un grand récit le saga du biathlon depuis les premiers JO d'hiver de 1924 à Chamonix jusqu'à ceux de Milan - Cortina en 2026, en passant par Grenoble 1968 et Albertville 1992. A travers les temps forts, les portraits des champions, le récit des courses, les enjeux sportifs mais aussi géopolitiques, il revient en détails sur chaque édition de cet événement planétaire qui marquera de son empreinte l'hiver 2026. Le texte est accompagné de très nombreuses photographies, dont une grande partie inédites. Elles sont notamment extraites des collections du Musée olympique de Lausanne et du quotidien sportif L'Equipe. Ce sont plus de 250 clichés qui sont ainsi réunis. L'ouvrage, format A4, ne pourra pas échapper aux fans de biathlon.

Par Du jura Editions, Stéphane Magnoux
Chez A PRECISER

|

Auteur

Du jura Editions, Stéphane Magnoux

Editeur

A PRECISER

Genre

Montagne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Histoire du Biathlon aux Jeux par Du jura Editions, Stéphane Magnoux

Commenter ce livre

 

L'Histoire du Biathlon aux Jeux

Du jura Editions, Stéphane Magnoux

Paru le 30/09/2025

192 pages

A PRECISER

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782957991266
9782957991266
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.