L'Histoire du Biathlon aux Jeux

La grande histoire du biathlon aux Jeux, un ouvrage de référence comme il n'en existe pas aujourd'hui. Son auteur, Stéphane Magnoux, journaliste observateur de la discipline nordique depuis de très nombreuses années, retrace sous la forme d'un grand récit le saga du biathlon depuis les premiers JO d'hiver de 1924 à Chamonix jusqu'à ceux de Milan - Cortina en 2026, en passant par Grenoble 1968 et Albertville 1992. A travers les temps forts, les portraits des champions, le récit des courses, les enjeux sportifs mais aussi géopolitiques, il revient en détails sur chaque édition de cet événement planétaire qui marquera de son empreinte l'hiver 2026. Le texte est accompagné de très nombreuses photographies, dont une grande partie inédites. Elles sont notamment extraites des collections du Musée olympique de Lausanne et du quotidien sportif L'Equipe. Ce sont plus de 250 clichés qui sont ainsi réunis. L'ouvrage, format A4, ne pourra pas échapper aux fans de biathlon.