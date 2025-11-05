Twisted Love

Pour ce format collector, retrouvez : une couverture cartonnée avec des dorures et un jaspage. Il a un coeur de glace... mais pour elle, il brûlerait le monde. Alex Volkov est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de coeur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la soeur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine : Une fissure. Une fissure. Un feu. Un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Ava Chen est un esprit libre piégé par les cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde... y compris le coeur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer : Le meilleur ami de son frère. Son voisin. Son sauveur et sa perte. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets qui pourraient les détruire tous les deux... et tout ce qui leur est cher.