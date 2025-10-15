Inscription
L'Ourse qui danse

Simonetta Greggio, Clara Debray

Quand le cri primal de Simonetta Greggio rencontre le dessin flamboyant et organique de Clara Debray. L'Ourse qui danse est tout à la fois un conte, un voyage initiatique, une déferlante émotionnelle qui met le lecteur à nu face à nos failles et questionnements contemporains. "Nous sommes comme notre frère l'ours, qui se lève sur deux pattes pour mieux voir l'univers s'étaler à ses pieds. Comme lui, nous avons besoin de solitude et de liberté. Comme lui, nous mangeons d'autres animaux mais sommes friands de baies, de bourgeons, d'herbes parfumées, de tout ce qui est sucré et doux au palais. Comme lui, nous sommes joueurs, tendres avec nos petits, impitoyables dans la lutte pour la vie. Comme lui, nous nous battons à la vie à la mort avec les armes que l'on nous a laissées. Comme lui, nous sommes réduits aujourd'hui à mendier dans un monde qui ne sait plus quoi faire de nous. Comme notre frère l'ours, nous cherchons à retrouver notre place. Non : nous exigeons que l'on nous redonne notre place. Car si l'ours et l'Inuit meurent, vous aussi vous mourrez". Simonetta Greggio

Par Simonetta Greggio, Clara Debray
Chez Les Etages éditions

|

Auteur

Simonetta Greggio, Clara Debray

Editeur

Les Etages éditions

Genre

Montagne

L'Ourse qui danse

Simonetta Greggio, Clara Debray

Paru le 15/10/2025

120 pages

Les Etages éditions

30,00 €

