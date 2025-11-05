Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour ce format collector à la couverture cartonnée, retrouvez : une jaquette, un jaspage, des pages de gardes illustrées et un chapitre bonus. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ca tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui : Lou McAllister. Le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humiliée il y a dix ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête... et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle : Camélia O'Brien. La première victime de Rory. La fille qu'il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés... et repartir de zéro. Ce qu'en disent les lecteur. ices : " J'adore le principe de cette saga : chaque tome est sur une saison et un personnage, les quatre protagonistes des quatre tomes sont meilleures amies et il y a une histoire complètement différente à chaque fois "@Myléna " Foncez pour cette romance mêlant suspense et sentiments avec brio... Quel roman machiavélique, passionnant, haletant... un peu tordu parfois... sexy... mais tellement beau et touchant... On y trouve une part d'ombre et une part d'espoir et de luminosité... D'amour... parfois toxique... parfois beau et sincère... Je me suis régalée... A vous de mener l'enquête. " @Valérie " Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant apprécié un livre. Fini les romances toutes simples, dans Un automne pour te pardonner l'enquête de fond avance au même rythme que les sentiments des deux personnages principaux sans prendre le devant mais sans disparaître non plus. " @Koenig " De la première à la dernière phrase de ce roman est un pur délice. Si je ne devais utiliser qu'un seul mot ça serait addictif. Du début à la fin, Morgane nous tient en haleine et nous retourne l'esprit. " @Leapls

Par Morgane Moncomble
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Morgane Moncomble

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un automne pour te pardonner par Morgane Moncomble

Commenter ce livre

 

Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/11/2025

448 pages

Hugo et Compagnie

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902117
9791042902117
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.