Pour ce format collector à la couverture cartonnée, retrouvez : une jaquette, un jaspage, des pages de gardes illustrées et un chapitre bonus. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ca tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui : Lou McAllister. Le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humiliée il y a dix ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête... et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle : Camélia O'Brien. La première victime de Rory. La fille qu'il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés... et repartir de zéro. Ce qu'en disent les lecteur. ices : " J'adore le principe de cette saga : chaque tome est sur une saison et un personnage, les quatre protagonistes des quatre tomes sont meilleures amies et il y a une histoire complètement différente à chaque fois "@Myléna " Foncez pour cette romance mêlant suspense et sentiments avec brio... Quel roman machiavélique, passionnant, haletant... un peu tordu parfois... sexy... mais tellement beau et touchant... On y trouve une part d'ombre et une part d'espoir et de luminosité... D'amour... parfois toxique... parfois beau et sincère... Je me suis régalée... A vous de mener l'enquête. " @Valérie " Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant apprécié un livre. Fini les romances toutes simples, dans Un automne pour te pardonner l'enquête de fond avance au même rythme que les sentiments des deux personnages principaux sans prendre le devant mais sans disparaître non plus. " @Koenig " De la première à la dernière phrase de ce roman est un pur délice. Si je ne devais utiliser qu'un seul mot ça serait addictif. Du début à la fin, Morgane nous tient en haleine et nous retourne l'esprit. " @Leapls