A la surface d'un monde recouvert de centaines de mètres de sable, quatre frères et soeurs, Conner, Rob, Palmer et Violette, tentent désespérément de se forger un avenir. Ils suivent les traces de leur père et de leur soeur aînée Vic, deux des plus grands plongeurs des sables, disparus dans les étendues désolées d'un désert sans fin. De l'autre côté du No Man's Land, sur une terre minière de l'Empire de l'Est, Anya voit son destin bouleversé le jour où une bombe atomique détruit son village. Déterminée à démêler les dessous de cette guerre, elle se lance dans une étrange contrée de dunes, en quête de revanche. Avec cette suite haletante d'"Outresable", Hugh Howey creuse un peu plus le sillon dystopique et confirme qu'il excelle à créer des univers imaginaires puissamment originaux.