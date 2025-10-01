Inscription
Outredune

Thierry Arson, Hugh Howey

A la surface d'un monde recouvert de centaines de mètres de sable, quatre frères et soeurs, Conner, Rob, Palmer et Violette, tentent désespérément de se forger un avenir. Ils suivent les traces de leur père et de leur soeur aînée Vic, deux des plus grands plongeurs des sables, disparus dans les étendues désolées d'un désert sans fin. De l'autre côté du No Man's Land, sur une terre minière de l'Empire de l'Est, Anya voit son destin bouleversé le jour où une bombe atomique détruit son village. Déterminée à démêler les dessous de cette guerre, elle se lance dans une étrange contrée de dunes, en quête de revanche. Avec cette suite haletante d'"Outresable", Hugh Howey creuse un peu plus le sillon dystopique et confirme qu'il excelle à créer des univers imaginaires puissamment originaux.

Par Thierry Arson, Hugh Howey
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Thierry Arson, Hugh Howey

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Science-fiction

Outredune

Hugh Howey trad. Thierry Arson

Paru le 01/10/2025

496 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

9782330212476
© Notice établie par ORB
