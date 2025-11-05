Gotlib - Oeuvre complète 1967 (intégrale Dargaud / Fluide Glacial) - édition spéciale CBD

L'intégralité de l'oeuvre du Patron, enfin éditée en plusieurs volumes. En co-édition avec Dargaud. 1er tome : 1967 : Gai-Luron, Dingodossiers et inédits. Gotlib, l'oeuvre dessinée - 1967, coédité avec Dargaud, inaugure une collection ambitieuse : celle de l'intégrale chronologique de tous les récits et dessins publiés par Gotlib. Ce premier volume couvre l'année 1967, une période charnière où Gotlib, alors en tandem avec René Goscinny, signe les Dingodossiers, prémices de son humour absurde, tout en continuant d'écrire Gai-Luron, personnage flegmatique devenu culte. Chaque page de cette intégrale est un témoignage de son inventivité, de sa maîtrise du gag visuel et de son regard d'auteur déjà en rupture avec les codes de l'époque. L'ensemble est reproduit en suivant la volonté de l'époque de son auteur et est agrémenté de nombreux dessins et illustrations jamais publiés en album