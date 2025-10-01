Et vous passerez comme des vents fous

Au cours d'une saison d'estive, les attaques répétées d'une ourse ravivent les tensions dans une vallée pyrénéenne. Tentant de s'abstraire des débats, Alma, une éthologue, et Gaspard, un berger, communient avec la montagne et mêlent leur existence à celle des bêtes. Sur ces terres où l'homme et l'animal sont intimement liés, l'histoire de Jules, un jeune montreur d'ours parti faire fortune à New York un siècle plus tôt, résonne tragiquement avec le présent. Interrogeant notre rapport au sauvage, Clara Arnaud offre une plongée saisissante, minutieusement documentée, dans la vie pastorale moderne. Elle signe un roman sensuel, immersif et tellurique, célébrant la beauté de la montagne sans taire sa violence.