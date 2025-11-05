Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Les Cinq mômes

Stéphanie Richard, Eléna Dupressoir

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bienvenue chez les Livarot ! Depuis que Maman est partie " se reposer ", on gère la maison, les courses et les devoirs, tout seuls comme des grands. Et tout se passe très bien. Sauf que Mamie Chantal s'est mis en tête de nous voir. Si elle découvre notre secret, c'est fini. On sera séparés et placés en famille d'accueil. Et ça, JAMAIS. Alors, on va être sages, bien élevés, mains propres et becs essuyés. Une semaine, ça devrait le faire, non ? CINQ MÔMES, CINQ PAUMES !

Par Stéphanie Richard, Eléna Dupressoir
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Stéphanie Richard, Eléna Dupressoir

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Cinq mômes par Stéphanie Richard, Eléna Dupressoir

Commenter ce livre

 

Les Cinq mômes

Stéphanie Richard, Eléna Dupressoir

Paru le 05/11/2025

176 pages

Sarbacane Editions

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040807827
9791040807827
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.