Les Cinq mômes

Bienvenue chez les Livarot ! Depuis que Maman est partie " se reposer ", on gère la maison, les courses et les devoirs, tout seuls comme des grands. Et tout se passe très bien. Sauf que Mamie Chantal s'est mis en tête de nous voir. Si elle découvre notre secret, c'est fini. On sera séparés et placés en famille d'accueil. Et ça, JAMAIS. Alors, on va être sages, bien élevés, mains propres et becs essuyés. Une semaine, ça devrait le faire, non ? CINQ MÔMES, CINQ PAUMES !