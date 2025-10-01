Londres, 1940. Tandis que les bombes allemandes pleuvent sur la capitale, Millie et Reginald Thompson, tous deux issus de la classe moyenne, prennent la décision déchirante d'envoyer leur fille unique de onze ans en Amérique pour la protéger. A Boston, Beatrix est accueillie par un couple aisé, Nancy et Ethan Gregory. Nancy, qui a toujours rêvé d'avoir une fille, la traite comme ses propres enfants, William, treize ans, et Gerald, de trois ans son cadet. Quand arrive la fin de la guerre, synonyme de retour en Angleterre, Beatrix doit trouver sa place dans un pays qui lui est devenu étranger. Pourra-t-elle oublier ce monde par-delà l'océan, alors qu'elle a noué une idylle avec William ?