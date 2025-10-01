Pas le temps de niaiser, c'est Noël !

Suzanne Malvois rejoint Daphné, sa meilleure amie, à Saint-Jérôme, petite ville du Québec. Deux objectifs : laisser derrière elle son ex toxique et enfin se donner les moyens d'être décoratrice professionnelle, son rêve d'enfant. Et ça marche ! Elle est immédiatement embauchée par un riche entrepreneur de la région pour parer sa demeure des plus belles couleurs de Noël. Mais il y a un hic : elle n'a jamais eu affaire à lui directement. Pire, Stanislas Dewitt a la réputation d'être un homme intraitable qui vit presque en reclus. Quand elle apprend qu'il n'aime même pas Noël, c'est le pompon pour Suzanne. Travailler dans ces conditions risque d'être plus délicat que prévu...