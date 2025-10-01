Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Pas le temps de niaiser, c'est Noël !

Natacha Pilorge

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Suzanne Malvois rejoint Daphné, sa meilleure amie, à Saint-Jérôme, petite ville du Québec. Deux objectifs : laisser derrière elle son ex toxique et enfin se donner les moyens d'être décoratrice professionnelle, son rêve d'enfant. Et ça marche ! Elle est immédiatement embauchée par un riche entrepreneur de la région pour parer sa demeure des plus belles couleurs de Noël. Mais il y a un hic : elle n'a jamais eu affaire à lui directement. Pire, Stanislas Dewitt a la réputation d'être un homme intraitable qui vit presque en reclus. Quand elle apprend qu'il n'aime même pas Noël, c'est le pompon pour Suzanne. Travailler dans ces conditions risque d'être plus délicat que prévu...

Par Natacha Pilorge
Chez J'ai lu

|

Auteur

Natacha Pilorge

Editeur

J'ai lu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pas le temps de niaiser, c'est Noël ! par Natacha Pilorge

Commenter ce livre

 

Pas le temps de niaiser, c'est Noël !

Natacha Pilorge

Paru le 01/10/2025

416 pages

J'ai lu

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290417157
9782290417157
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.