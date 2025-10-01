Rome, années 1950. Marisa et Stelvio Ansaldo tombent éperdument amoureux dans l'atelier d'Etorre, le père de Marisa. Ils forment un couple iconique et passionné, qui semble sorti d'un film. De leur union naît Betta, qui devient vite une adolescente belle, libre, solaire. Mais un jour, la tragédie vient frapper leur famille de plein fouet. Un à un, ses membres s'étiolent, terrassés par le poids du chagrin et du silence. Jusqu'à ce que Miriam, la cousine de Betta, croise la route d'un certain Leo et qu'alors, enfin, l'espoir refleurisse... Salué par les lecteurs autant que par la critique, La vie qui reste fait partie de ces livres qui vous happent dès les premières pages par leur tendresse et leur humanité, et qui vous accompagnent longtemps.