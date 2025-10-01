Inscription
#Roman francophone

La vie qui reste

Elsa Damien, Roberta Recchia

ActuaLitté
Rome, années 1950. Marisa et Stelvio Ansaldo tombent éperdument amoureux dans l'atelier d'Etorre, le père de Marisa. Ils forment un couple iconique et passionné, qui semble sorti d'un film. De leur union naît Betta, qui devient vite une adolescente belle, libre, solaire. Mais un jour, la tragédie vient frapper leur famille de plein fouet. Un à un, ses membres s'étiolent, terrassés par le poids du chagrin et du silence. Jusqu'à ce que Miriam, la cousine de Betta, croise la route d'un certain Leo et qu'alors, enfin, l'espoir refleurisse... Salué par les lecteurs autant que par la critique, La vie qui reste fait partie de ces livres qui vous happent dès les premières pages par leur tendresse et leur humanité, et qui vous accompagnent longtemps.

Par Elsa Damien, Roberta Recchia
Chez J'ai lu

|

Auteur

Elsa Damien, Roberta Recchia

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature Italienne

La vie qui reste

Roberta Recchia trad. Elsa Damien

Paru le 01/10/2025

512 pages

J'ai lu

8,90 €

ActuaLitté
9782290415597
