Un scandale à Paris

Agathe Nabet, Adriana Herrera

L'invitation à montrer ses oeuvres à l'Exposition universelle de Paris tombe à pic pour Manuela del Carmen Caceres Galvan. Car, d'ici six semaines, elle doit retourner au Venezuela pour se marier, et elle compte bien profiter du temps qu'il lui reste pour découvrir les lieux les plus secrets de la capitale, en compagnie de l'audacieuse duchesse de Sundridge, Cora Kempf Bristol. Les deux femmes n'ont en apparence rien en commun, et pourtant elles ressentent des élans inattendus l'une pour l'autre. Paris a beau être la ville du progrès, leur liaison risque de provoquer l'un des plus grands scandales du siècle...

Par Agathe Nabet, Adriana Herrera
Chez J'ai lu

|

Auteur

Agathe Nabet, Adriana Herrera

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Un scandale à Paris

Adriana Herrera trad. Agathe Nabet

Paru le 01/10/2025

448 pages

J'ai lu

7,80 €

9782290400388
© Notice établie par ORB
