La duchesse aux pieds nus

S'il veut conserver son héritage, le jeune duc de Greaves doit absolument se marier avant son trentième anniversaire. Or, la date fatidique approche. Adam organise donc une fête dans sa propriété de campagne où défilera un cortège de fiancées potentielles. Parmi les invitées se trouve la scandaleuse Sophia White, qui travaille dans un club de jeu. Belle, spirituelle et d'un tempérament fougueux, Sophia l'éblouit. Mais saura-t-il la défendre contre la cruauté et le snobisme de ses pairs, qui ne voient en elle que la bâtarde d'un duc et d'une femme de chambre ?