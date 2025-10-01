Inscription
#Roman francophone

La duchesse aux pieds nus

Cécile Desthuilliers, Suzanne Enoch

ActuaLitté
S'il veut conserver son héritage, le jeune duc de Greaves doit absolument se marier avant son trentième anniversaire. Or, la date fatidique approche. Adam organise donc une fête dans sa propriété de campagne où défilera un cortège de fiancées potentielles. Parmi les invitées se trouve la scandaleuse Sophia White, qui travaille dans un club de jeu. Belle, spirituelle et d'un tempérament fougueux, Sophia l'éblouit. Mais saura-t-il la défendre contre la cruauté et le snobisme de ses pairs, qui ne voient en elle que la bâtarde d'un duc et d'une femme de chambre ?

Par Cécile Desthuilliers, Suzanne Enoch
Chez J'ai lu

|

Auteur

Cécile Desthuilliers, Suzanne Enoch

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

La duchesse aux pieds nus

Suzanne Enoch trad. Cécile Desthuilliers

Paru le 01/10/2025

384 pages

J'ai lu

7,80 €

9782290241219
© Notice établie par ORB
