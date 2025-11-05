Coffret en 2 volumes : tome 1 et 2

Les tomes 1 et 2 de la série à succès Faut pas prendre les cons pour des gens réunis en un coffret ! L'art de faire bouillir la débilité ambiante dans ses contradictions. En ces temps où tout le monde se demande si l'on peut encore rire de tout, Reuzé et Rouhaud font fi de ces questions et nous offrent un bijou d'humour noir et absurde que n'aurait pas renié Desproges. Chaînon manquant entre l'implacable lucidité des Idées noires et l'absurdité de Fabcaro, cette série fera date dans l'histoire de la BD.