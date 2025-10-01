Une visiteuse trop troublante ; Le silence de la neige

Inscription
#Polar

Une visiteuse trop troublante, Karen Whiddon Trop sûre d'elle, trop élégante, trop... troublante. En voyant Scarlett Kistler arriver au ranch où il travaille, Travis se méfie. Qui est réellement cette citadine qui affirme être la fille du propriétaire ? Et quel crédit doit-il accorder aux mystérieuses menaces dont elle prétend être victime et qui l'ont poussée à fuir Atlanta ? Le silence de la neige, Rachel Lee Inquiète, Cat Jensen s'écarte pour laisser passer l'inconnu menaçant qui déboule dans son bureau. Lorsqu'il s'explique, elle comprend que la douleur justifie son attitude. Car son frère, un journaliste d'investigation qui a quitté Baltimore pour s'installer dans les montagnes, vient d'être tué, et il a décidé de mener l'enquête. Avec ou sans le concours de Cat, adjointe du shérif, et au mépris de toutes les règles et de tous les dangers... Romans réédités

Chez Harlequin

Harlequin

Suspense romantique

Paru le 01/10/2025

416 pages

Harlequin

8,90 €

Scannez le code barre 9782280523264
9782280523264
