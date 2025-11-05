Les origines

Découvrez les coulisses du chef d'oeuvre de Franquin au travers de recherches graphiques, scénarios et croquis inédits. Isabelle Franquin, fille de son père, nous a ouvert les portes de son bureau afin de révéler au grand public recherches et croquis des Idées noires inédits. Un artbook permettant de retracer le travail derrière ce chef d'oeuvre et de redécouvrir le talent de Franquin, grand maitre de la bande dessinée du XXe siècle. Un album commenté par Gérard Viry-Babel.