#Bande dessinée

Les origines

Franquin, André Franquin, Gérard Viry-Babel

ActuaLitté
Découvrez les coulisses du chef d'oeuvre de Franquin au travers de recherches graphiques, scénarios et croquis inédits. Isabelle Franquin, fille de son père, nous a ouvert les portes de son bureau afin de révéler au grand public recherches et croquis des Idées noires inédits. Un artbook permettant de retracer le travail derrière ce chef d'oeuvre et de redécouvrir le talent de Franquin, grand maitre de la bande dessinée du XXe siècle. Un album commenté par Gérard Viry-Babel.

Par Franquin, André Franquin, Gérard Viry-Babel
Fluide Glacial

|

Auteur

Franquin, André Franquin, Gérard Viry-Babel

Editeur

Fluide Glacial

Genre

Histoire de la BD

Les origines

Franquin, André Franquin

Paru le 13/11/2025

176 pages

Fluide Glacial

32,95 €

ActuaLitté
9791038207028
