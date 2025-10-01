Liaison avec le grand patron

Elle est enceinte... Mia attend un enfant d'Alessandro Costa, un homme qu'elle connaîtà peine, un homme impitoyable. Son patron ! Alors qu'elle croyait n'avoir jamais plus rien à faire avec celui qui n'a pas hésité à la licencier froidement après leur unique nuit d'amour, la voilà liée à lui pour toujours ! Si le choc est intense, Mia pense d'abord à protéger son enfant en restant à distance. Mais, lorsque quelques mois plus tard Alessandro découvre qu'elle a donné naissance à une petite fille, il fait de nouveau irruption dans sa vie, pour lui assener un ordre ultime : celui de l'épouser ! Roman réédité