ActuaLitté
Novembre est mélancolique. L'automne qui touche à sa fin, les jours sans lumière. Tout de même, les fêtes approchent, une nouvelle année se profile avec ses promesses. Depuis ses neuf ans, l'artiste tient un journal dans lequel elle dessine. Ce rituel n'a jamais cessé, et ce sont aujourd'hui des milliers de dessins qui courent sur près de vingt-cinq ans. Elle a choisi d'en présenter une sélection. Qu'a-t-elle fait au cours de ce mois réputé creux ? Où était-elle, vers quoi voulait-elle aller ? La scansion de tous ces mois de novembre. Comme des retrouvailles. Une note qui ne cesse de sonner.

Auteur

Tina Schwizgebel-Wang

Editeur

Editions art&fiction

Genre

Monographies

Paru le 15/10/2025

72 pages

Editions art&fiction

19,00 €

9782889641000
