Le dernier Epouvanteur

Trente ans ont passé depuis qu'Alice et Tom ont vu Wulf et Tilda pour la dernière fois. La sorcière et l'épouvanteur ont renoncé à l'idée de les revoir un jour et ont pris sous leur aile une nouvelle apprentie plus que mystérieuse. Pour sa première affaire, tous les trois partent enquêter sur d'étranges apparitions qui terrifient les villageois. L'investigation les mène jusqu'à un vaisseau hanté... et à un ennemi qu'ils pensaient ne plus jamais croiser. De leurs côtés, Wulf et Tilda rendent visite au géant Hrothgar. Alors que Wulf compte sur son aide pour créer de nouveaux tulpas, l'hôte se montre peu accessible et très énigmatique : il mène des expériences dans une pièce dont il leur défend l'accès, et refuse de leur expliquer ce dont il s'agit. Mais quand il se retrouve emporté par des forces obscures, Wulf et Tilda sont bien obligés d'ouvrir la porte interdite... Peut se lire indépendamment de la série L'Epouvanteur.