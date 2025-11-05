Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Le dernier Epouvanteur

Joseph Delaney, Blaise Jacob, Marie-Hélène Delval

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trente ans ont passé depuis qu'Alice et Tom ont vu Wulf et Tilda pour la dernière fois. La sorcière et l'épouvanteur ont renoncé à l'idée de les revoir un jour et ont pris sous leur aile une nouvelle apprentie plus que mystérieuse. Pour sa première affaire, tous les trois partent enquêter sur d'étranges apparitions qui terrifient les villageois. L'investigation les mène jusqu'à un vaisseau hanté... et à un ennemi qu'ils pensaient ne plus jamais croiser. De leurs côtés, Wulf et Tilda rendent visite au géant Hrothgar. Alors que Wulf compte sur son aide pour créer de nouveaux tulpas, l'hôte se montre peu accessible et très énigmatique : il mène des expériences dans une pièce dont il leur défend l'accès, et refuse de leur expliquer ce dont il s'agit. Mais quand il se retrouve emporté par des forces obscures, Wulf et Tilda sont bien obligés d'ouvrir la porte interdite... Peut se lire indépendamment de la série L'Epouvanteur.

Par Joseph Delaney, Blaise Jacob, Marie-Hélène Delval
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Joseph Delaney, Blaise Jacob, Marie-Hélène Delval

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le dernier Epouvanteur par Joseph Delaney, Blaise Jacob, Marie-Hélène Delval

Commenter ce livre

 

Le dernier Epouvanteur

Joseph Delaney, Blaise Jacob trad. Marie-Hélène Delval

Paru le 05/11/2025

331 pages

Bayard jeunesse

8,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036369148
9791036369148
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.