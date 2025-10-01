Inscription
Mes nuits avec toi

Emmy Grayson

Jamais je n'ai couru après une femme. A quoi bon, quand elles me tombent dans les bras ? Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi celle que j'ai choisie demande le divorce quatre mois après nos noces. Certes, entre Tessa et moi, il n'a jamais été question d'amour : je l'ai épousée pour toucher mon héritage. Pourtant j'imaginais qu'elle serait comblée par l'existence luxueuse que je lui ai offerte en même temps que mon nom ! Alors que je la confronte pour exiger d'elle qu'elle honore la promesse que nous nous sommes faite devant l'autel, voilà qu'elle m'annonce vouloir de moi ce que nous nous étions refusé jusque-là : une nuit de noces...

Chez Harlequin

Auteur

Editeur

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Paru le 01/10/2025

160 pages

4,95 €

9782280521765
