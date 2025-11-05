Inscription
#Essais

La voix de l'arbre

Bernard Werber, Paverani elsa Duchez

ActuaLitté
Si les arbres pouvaient s'exprimer, que nous diraient-ils ? Rose, jeune scientifique déterminée, a suivi son compagnon au coeur de la plus ancienne forêt de France. Il veut lui faire partager son émerveillement pour un chêne millénaire d'une rare beauté. Mais le spectacle tourne au drame lorsqu'une lourde branche tombe de l'arbre et tue le jeune homme sur le coup. Accusée du meurtre, traquée par la police, Rose décide de fuir, le temps de prouver son innocence. Alors que tout l'accable, une solution, aussi surprenante soit-elle, se dessine : communiquer avec ce grand chêne, témoin du drame. Aidée de Sylvain, botaniste aussi original que génial, elle élabore une machine capable d'une telle prouesse : un Arbrophone. Ce qu'elle va découvrir dépasse de loin le cadre de l'enquête policière... Dans ce suspense haletant, entre aventure, science et passion, Bernard Werber nous révèle un univers merveilleux et nous reconnecte à l'énergie vitale des forêts...

Bernard Werber, Paverani elsa Duchez
Audiolib

|

Auteur

Bernard Werber, Paverani elsa Duchez

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

La voix de l'arbre

Bernard Werber

Paru le 05/11/2025

352 pages

Audiolib

25,50 €

ActuaLitté
9791035419233
