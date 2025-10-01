Inscription
#Roman francophone

Un ennemi irrésistible

Emma Alban

Angleterre, 1858 Bobby Mason et James Demeroven ne s'entendent absolument pas. Qu'importe que leurs amis ne cessent de vouloir les réconcilier, les faire se rapprocher, rien n'y fait ! Bobby jalouse James, son statut de vicomte héritier fortuné à qui tout vient facilement, l'argent comme le pouvoir. James est profondément agacé par Bobby, son franc-parler, son arrogance et son charme insolent. D'ailleurs c'est bien simple, ils ne peuvent se parler sans manquer d'en venir aux mains... Et si ces mêmes mains ne demandaient qu'à dériver, à caresser et à étreindre ? Et si finalement, tout cette tension dissimulait un désir brûlant ?

Par Emma Alban
Chez Harlequin

|

Auteur

Emma Alban

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

Un ennemi irrésistible

Emma Alban

Paru le 01/10/2025

416 pages

Harlequin

8,90 €

