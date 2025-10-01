Un ennemi irrésistible

Angleterre, 1858 Bobby Mason et James Demeroven ne s'entendent absolument pas. Qu'importe que leurs amis ne cessent de vouloir les réconcilier, les faire se rapprocher, rien n'y fait ! Bobby jalouse James, son statut de vicomte héritier fortuné à qui tout vient facilement, l'argent comme le pouvoir. James est profondément agacé par Bobby, son franc-parler, son arrogance et son charme insolent. D'ailleurs c'est bien simple, ils ne peuvent se parler sans manquer d'en venir aux mains... Et si ces mêmes mains ne demandaient qu'à dériver, à caresser et à étreindre ? Et si finalement, tout cette tension dissimulait un désir brûlant ?