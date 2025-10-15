Inscription
Blue tattoo

Rodolphe, Pierre-Emmanuel Dequest

L'incroyable destinée d'Olive Oatman surnommée "la femme tatouée" , enlevée par les Amérindiens puis arrachée à sa famille adoptive pour retrouver la "civilisation" ... Deux chasseurs de prime mènent une traque bien étrange : ils doivent collecter et détruire le plus possible de livres racontant la destinée d'Olive Oatman. Pour chaque couverture rapportée, ils recevront 5 dollars de leur commanditaire. Pete, l'un de ces "rabatteurs" , sait lire et écrire. La curiosité le pousse à ne pas détruire l'un des exemplaires et à en parcourir le récit. A travers sa lecture, nous découvrons la vie d'Olive Oatman, enlevée par des Amérindiens, intégrée à une tribu bienveillante, tatouée puis ramenée de force à la civilisation... Pourquoi leur commanditaire tient-il tant à voir ces livres disparaître ? Quel est son lien avec la fameuse "femme tatouée" ? Un splendide western historique, conté de main de maître par Rodolphe.

Par Rodolphe, Pierre-Emmanuel Dequest
Chez La Boîte à Bulles

Auteur

Rodolphe, Pierre-Emmanuel Dequest

Editeur

La Boîte à Bulles

Genre

Historique

Blue tattoo

Rodolphe, Pierre-Emmanuel Dequest

Paru le 15/10/2025

88 pages

La Boîte à Bulles

20,00 €

9782849535516
