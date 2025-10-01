La ballerine et le Grec ; Un baiser enivrant

Lorsque son hélicoptère se pose sur son île privée au milieu de la mer Egée, Loukas Ariti n'a qu'une envie : repartir. Comment pourrait-il savourer le bleu de l'eau ou la magnificence du paysage alors que les souvenirs qu'il avait enfouis resurgissent avec force ? Hélas, avant de quitter sa propriété, il doit faire inventorier ses trésors par une célèbre maison d'enchères. Mais l'historienne de l'art qu'on lui envoie à cette occasion n'est pas du tout comme Loukas l'imaginait. Loin d'être austère, Sophia se révèle délicate, sensible, à l'image de la ballerine qu'elle fut jadis. Et Loukas se surprend aussitôt à vouloir la séduire... + 1 roman gratuit dans ce livre : Un baiser enivrant, Kim Lawrence - réédité