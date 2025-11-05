Inscription
#Roman francophone

Never Never

Colleen Hoover, Tarryn Fisher

ActuaLitté
Et s'il suffisait d'une personne pour tout changer ? Charlie a tout oublié. Son passé, son histoire, sa famille... En un instant, sa vie est devenue un miroir brisé dans lequel elle est incapable de reconnaître son propre reflet. Et si la situation est déstabilisante, elle devient d'autant plus étrange lorsque Charlie découvre qu'il est arrivé la même chose à Silas. Ce garçon au regard envoûtant avec qui elle semble partager un lien invisible. A ses yeux, Silas est un inconnu. Un jeune homme perdu, qui pense malgré tout avoir vécu quelque chose de fort, de profond, d'authentique avec elle. Si Charlie veut se remémorer la manière dont elle est tombée amoureuse de Silas, leur complicité, leur premier baiser, elle doit s'allier avec lui. Peu importe que la vérité qu'ils s'apprêtent à dévoiler remette toute leur existence en question... Coup de coeur Melty A propos de l'autrice Reconnue et traduite dans le monde entier, Colleen Hoover est sans conteste l'une des plus grandes autrices de romance. En 2016, elle décide de coécrire Never Never avec sa grande amie Tarryn Fisher.

Par Colleen Hoover, Tarryn Fisher
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Colleen Hoover, Tarryn Fisher

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Retrouver tous les articles sur Never Never par Colleen Hoover, Tarryn Fisher

Commenter ce livre

 

Never Never

Colleen Hoover, Tarryn Fisher

Paru le 05/11/2025

416 pages

HarperCollins France

12,90 €

ActuaLitté
9791033923534
© Notice établie par ORB
