Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les secrets de l’étable

Dima Hatem

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marie apprend qu'elle porte l'Enfant promis. Dès cet instant, sa vie bascule. Avec Joseph, elle affronte pressions, imprévus, et urgences ? : l'enfant va naître, il faut faire vite. Pourtant, sur ce chemin semé d'embûches, des alliés inattendus surgissent ? : une abeille, un flocon de neige, une araignée, un âne, une jeune bergère... Même la nature semble se mobiliser autour de cette naissance. Dans cette crèche pas comme les autres, chaque rencontre a son importance, chaque détail son mystère. Que viennent faire ces personnages dans l'histoire de Noël ?? Et si un secret, enfoui depuis longtemps, vous était enfin révélé? ? Des contes tendres et originaux pour redécouvrir la Nativité autrement, à travers un regard neuf, poétique et symbolique. Les récits sont joliment servis par des dessins frais et pleins de poésie. A partager en famille, petits et grands réunis autour de la magie et du vrai sens de Noël.

Par Dima Hatem
Chez Editions du Carmel

|

Auteur

Dima Hatem

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Eveil de la foi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les secrets de l’étable par Dima Hatem

Commenter ce livre

 

Les secrets de l’étable

Dima Hatem

Paru le 29/10/2025

56 pages

Editions du Carmel

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782847139402
9782847139402
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.