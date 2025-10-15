Les secrets de l’étable

Marie apprend qu'elle porte l'Enfant promis. Dès cet instant, sa vie bascule. Avec Joseph, elle affronte pressions, imprévus, et urgences ? : l'enfant va naître, il faut faire vite. Pourtant, sur ce chemin semé d'embûches, des alliés inattendus surgissent ? : une abeille, un flocon de neige, une araignée, un âne, une jeune bergère... Même la nature semble se mobiliser autour de cette naissance. Dans cette crèche pas comme les autres, chaque rencontre a son importance, chaque détail son mystère. Que viennent faire ces personnages dans l'histoire de Noël ?? Et si un secret, enfoui depuis longtemps, vous était enfin révélé? ? Des contes tendres et originaux pour redécouvrir la Nativité autrement, à travers un regard neuf, poétique et symbolique. Les récits sont joliment servis par des dessins frais et pleins de poésie. A partager en famille, petits et grands réunis autour de la magie et du vrai sens de Noël.