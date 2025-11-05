Promets-moi de vivre

Il est son repère dans les ténèbres. L'étincelle qui peut raviver sa flamme... Anastasia a perdu l'envie de sourire. Sa soeur jumelle, Ellie, vient de décéder des suites d'une maladie, et rien ne pourrait consoler le chagrin immense qui étreint son coeur. Elle en est persuadée, aucune lumière ne l'attend au bout du tunnel. Mais Ana a fait une promesse qu'elle se doit de tenir coûte que coûte : elle accomplira chacune des missions que sa soeur a inscrites sur sa Bucket List, dans l'espoir qu'elle retrouve le goût de vivre. Et la première, "danser dans un bar" , lui a déjà donné du fil à retordre. Alors qu'elle s'abandonnait à la musique, les mains d'un inconnu posées sur ses hanches l'ont bercée de douceur... Depuis cet instant, ce dernier remet en question toutes ses certitudes. Alex est un sportif apprécié de tous, entouré d'une bande d'amis soudés. Il n'a aucune idée des tourments qui hantent Ana. Alors pourquoi se sent-elle aussi vivante sous son regard incandescent ? Et surtout, est-elle prête à le laisser réécrire la fin de son histoire ? "Je ne peux que vous recommander cette histoire, tout en sachant qu'il est possible que vous versiez quelques larmes. " I need more books A propos de l'autrice : Inès Leia a plusieurs casquettes : celles de lectrice, de blogueuse et d'autrice... En 2022, lorsqu'elle se lance dans l'écriture de son premier roman sur Wattpad, la jeune femme de dix-neuf ans rencontre un succès fulgurant. Depuis, près de 2 millions de lecteurs attendent impatiemment ses chapitres, et des milliers de passionnés de littérature suivent ses avis et conseils lecture sur ses réseaux sociaux.