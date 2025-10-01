Inscription
#Imaginaire

Dissidentes Tome 1

Tosca Noury

ActuaLitté
Depuis l'Extinction, naître femme est une exception. Des exceptions que la milice traque sans relâche. Jusqu'à la dernière. Jo est en fuite. L'état d'urgence démographique, déclaré trente ans plus tôt lorsque le monde a sombré dans le chaos, a pris un nouveau tournant. Désormais, ce sont toutes les filles de plus de 15 ans qui doivent se soumettre au Devoir de procréation ou rejoindre les Instituts de natalité. Aucune d'elles n'en est jamais revenue. Pourchassée par les autorités, le seul espoir de Jo est de rejoindre l'Union scandinave, encore libre de toute oppression. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Pour passer la frontière, elle doit s'allier à Edgar, qui a vécu toute sa vie en autarcie et ignore tout du gouvernement qui fait régner la terreur. D'autant plus que le jeune homme a la fâcheuse tendance à attirer des fugitifs dans leur périple... Aculés, ils risquent le tout pour le tout et n'ont plus qu'un objectif : survivre. Un univers d'un réalisme terrifiant dans une France dévastée, par la primo-romancière Tosca Noury. A partir de 16 ans.

Par Tosca Noury
Chez Editions Didier

|

Auteur

Tosca Noury

Editeur

Editions Didier

Genre

Mondes futuristes

Dissidentes Tome 1

Tosca Noury

Paru le 01/10/2025

512 pages

Editions Didier

19,95 €

ActuaLitté
9782278131983
© Notice établie par ORB
