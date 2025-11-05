Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Prions en Eglise petit format N° 468, décembre 2025

Bayard Presse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Prions en Eglise est un mensuel qui aide les lecteurs dans leur prière quotidienne, à partir des lectures du jour et de la liturgie de la messe. Il ouvre à l'intelligence de la parole de Dieu, en lui donnant toute son actualité, sans enfermer le lecteur dans une seule interprétation. Au-delà de cette proposition quotidienne, la revue contient des articles de formation biblique, liturgique et théologique, à la portée de tous. La revue invite aussi son lecteur à être acteur dans l'Eglise aujourd'hui, en le mettant en lien avec la vie de l'Eglise en France et dans le monde, en lui permettant de se sentir membre d'une communauté de croyants. Prions en Eglise est une revue dont le bénéfice spirituel est reconnu de ces 350000 utilisateurs réguliers.

Par Bayard Presse
Chez Bayard Presse

|

Auteur

Bayard Presse

Editeur

Bayard Presse

Genre

Célébration

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Prions en Eglise petit format N° 468, décembre 2025 par Bayard Presse

Commenter ce livre

 

Prions en Eglise petit format N° 468, décembre 2025

Bayard Presse

Paru le 05/11/2025

300 pages

Bayard Presse

4,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029618178
9791029618178
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.