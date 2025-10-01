Inscription
#Imaginaire

La Valse des âmes

Bernard Werber

ActuaLitté
C'est une histoire d'amour qui a commencé il y a 120 000 ans. Eugénie Toledano et son âme soeur se sont retrouvées vie après vie, mais, chaque fois, les forces de l'obscurantisme les ont séparées. Aujourd'hui, alors que le monde est plus que jamais bouleversé, Eugénie espère enfin pouvoir savourer pleinement cet amour. Pour cela, et afin d'empêcher l'humanité de sombrer dans le chaos, il lui faudra retourner dans le passé pour y chercher les clefs du présent. Dans l'esprit de L'Empire des anges et de La Prophétie des abeilles, Bernard Werber nous entraîne dans un grand roman d'aventures et de passion à travers le temps. Un roman plein de suspense et d'acuité politique. Hubert Artus, Lire magazine. Bernard Werber est un explorateur de mots et un libre-penseur. Adeline Fleury, Le Parisien week-end.

Par Bernard Werber
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Bernard Werber

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Science-fiction

La Valse des âmes

Bernard Werber

Paru le 01/10/2025

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253909927
9782253909927
© Notice établie par ORB
plus d'informations

