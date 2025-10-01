La Valse des âmes

C'est une histoire d'amour qui a commencé il y a 120 000 ans. Eugénie Toledano et son âme soeur se sont retrouvées vie après vie, mais, chaque fois, les forces de l'obscurantisme les ont séparées. Aujourd'hui, alors que le monde est plus que jamais bouleversé, Eugénie espère enfin pouvoir savourer pleinement cet amour. Pour cela, et afin d'empêcher l'humanité de sombrer dans le chaos, il lui faudra retourner dans le passé pour y chercher les clefs du présent. Dans l'esprit de L'Empire des anges et de La Prophétie des abeilles, Bernard Werber nous entraîne dans un grand roman d'aventures et de passion à travers le temps. Un roman plein de suspense et d'acuité politique. Hubert Artus, Lire magazine. Bernard Werber est un explorateur de mots et un libre-penseur. Adeline Fleury, Le Parisien week-end.