Aventures dans les Actes

Le livre des Actes, qui vient juste après les Evangiles dans la Bible, est un livre, passionnant qui raconte les aventures incroyables des premiers disciples de Jésus. On y apprend en particulier comment la bonne nouvelle du salut a pu se répandre dans le monde entier et comment l'Eglise est née. Ce premier volume, qui parcourt les 14 premiers chapitres, sera complété par un deuxième tome. Chaque double page propose un épisode du livre des Actes avec le texte biblique, puis différentes rubriques qui aideront l'enfant à mieux comprendre ce qu'il aura lu, pour l'appliquer à sa propre vie : "Retiens le message central" , "Regarde en arrière" , "Creuse un peu plus" , "Réfléchis" , etc. Et à la fin, tu trouveras aussi la définition de certains mots difficiles. Un magnifique album qui saura captiver les jeunes lecteurs et sera aussi une ressource particulièrement utile pour ceux qui les accompagnent dans leur découverte de la Bible. Points forts : + un contenu richement illustré et des récits passionnants + un mélange très complémentaire entre texte biblique et applications pratiques + un outil utile pour aider les enfants à comprendre les débuts de l'Eglise Thèmes : le récit des Actes des apôtres jusqu'à la fin du chapitre 14 (moitié du livre) les débuts de l'Eglise le foi en Jésus la bonne nouvelle du salut pour tous les peuples le pardon la conversion les prophéties l'annonce de l'Evangile la persécution des chrétiens