Chats sur ordonnance Tome 1

Bienvenue à la Clinique psychologique Nakagyô. Un centre de soins situé au coeur de Kyôto, au fond d'une ruelle sombre, particulièrement difficile à trouver. Assisté de son infirmière Chitose, le docteur Nike y reçoit des patients de tous horizons. Sa particularité ? Ne pas prescrire des médicaments, mais... des chats ! Un jeune homme harcelé au travail, un père de famille désemparé, une mère qui a du mal à communiquer avec sa fille, une créatrice de mode trop perfectionniste vont en faire l'expérience. Que leur révéleront ces êtres capricieux et délicats, exigeants mais si charmants ? Et si les traitements prenaient des formes totalement inattendues ? Un roman divertissant, original et surtout très réconfortant. Tatiana de Rosnay, Le Parisien. Un petit délice de littérature japonaise. Une lecture thérapeutique. Victoire Vidal-Vivier, librairie La Bouillotte (Saint-Jean-en-Royans), Page des libraires. Traduit du japonais par Diane Durocher.