Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Chats sur ordonnance Tome 1

Diane Durocher, Syou Ishida

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bienvenue à la Clinique psychologique Nakagyô. Un centre de soins situé au coeur de Kyôto, au fond d'une ruelle sombre, particulièrement difficile à trouver. Assisté de son infirmière Chitose, le docteur Nike y reçoit des patients de tous horizons. Sa particularité ? Ne pas prescrire des médicaments, mais... des chats ! Un jeune homme harcelé au travail, un père de famille désemparé, une mère qui a du mal à communiquer avec sa fille, une créatrice de mode trop perfectionniste vont en faire l'expérience. Que leur révéleront ces êtres capricieux et délicats, exigeants mais si charmants ? Et si les traitements prenaient des formes totalement inattendues ? Un roman divertissant, original et surtout très réconfortant. Tatiana de Rosnay, Le Parisien. Un petit délice de littérature japonaise. Une lecture thérapeutique. Victoire Vidal-Vivier, librairie La Bouillotte (Saint-Jean-en-Royans), Page des libraires. Traduit du japonais par Diane Durocher.

Par Diane Durocher, Syou Ishida
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Diane Durocher, Syou Ishida

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature japonaise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chats sur ordonnance Tome 1 par Diane Durocher, Syou Ishida

Commenter ce livre

 

Chats sur ordonnance Tome 1

Syou Ishida trad. Diane Durocher

Paru le 01/10/2025

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256328
9782253256328
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.