As-tu parfois l'impression que lire la Bible, c'est un peu comme visiter une grande ville pour la première fois ? Tu as peut-être entendu parler des monuments les plus célèbres, mais tu n'as aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Dans ce cas, tu as besoin d'un guide clair et précis qui t'aidera à t'orienter. Et c'est exactement ce que te propose Ton GPS biblique ! Avec sa mise en pages colorée, ses nombreuses illustrations, ses rubriques variées (" Aperçu ", " Idée principale ", " Point d'ancrage ", " Filigrane ", " Coup de pelle ", etc.) et ses questions mystères, il t'apportera une foule d'informations intéressantes sur les lettres générales de Paul et te permettra d'en découvrir le message. Et comme la Bible est un livre vivant, ce message est aussi pour toi aujourd'hui !