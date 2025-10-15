Inscription
Ton GPS biblique

Andreas Fett

As-tu parfois l'impression que lire la Bible, c'est un peu comme visiter une grande ville pour la première fois ? Tu as peut-être entendu parler des monuments les plus célèbres, mais tu n'as aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Dans ce cas, tu as besoin d'un guide clair et précis qui t'aidera à t'orienter. Et c'est exactement ce que te propose Ton GPS biblique ! Avec sa mise en pages colorée, ses nombreuses illustrations, ses rubriques variées (" Aperçu ", " Idée principale ", " Point d'ancrage ", " Filigrane ", " Coup de pelle ", etc.) et ses questions mystères, il t'apportera une foule d'informations intéressantes sur les lettres générales de Paul et te permettra d'en découvrir le message. Et comme la Bible est un livre vivant, ce message est aussi pour toi aujourd'hui !

Par Andreas Fett
Chez La Maison de La Bible

Auteur

Andreas Fett

Editeur

La Maison de La Bible

Genre

Eveil de la foi

Ton GPS biblique

Andreas Fett

Paru le 15/10/2025

80 pages

La Maison de La Bible

18,50 €

9782826036364
