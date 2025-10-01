Inscription
Astronautes morts

Jeff Vandermeer, Gilles Goullet

Temps et espace ont perdu leur sens. Trois astronautes, morts ou vivants, mènent une guerre sans fin contre la Compagnie, une entreprise de biotechnologie à l'origine de la destruction de la Terre. Créatures monstrueuses au nom oublié, renard bleu glissant dans les dédales de l'espace-temps, poisson géant conservant la mémoire d'un passé autre que le sien... : avec cette nouvelle oeuvre majeure, Jeff VanderMeer s'impose en maître du postapocalyptique et en véritable poète du roman atmosphérique. C'est complètement fou, mais carrément génial. Just A Word. Une expérience littéraire, postmoderne et déjantée. L'Epaule d'Orion. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gilles Goullet.

Par Jeff Vandermeer, Gilles Goullet
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Jeff Vandermeer, Gilles Goullet

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Science-fiction

Astronautes morts

Jeff Vandermeer trad. Gilles Goullet

Paru le 01/10/2025

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

9782253247449
