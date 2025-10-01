Temps et espace ont perdu leur sens. Trois astronautes, morts ou vivants, mènent une guerre sans fin contre la Compagnie, une entreprise de biotechnologie à l'origine de la destruction de la Terre. Créatures monstrueuses au nom oublié, renard bleu glissant dans les dédales de l'espace-temps, poisson géant conservant la mémoire d'un passé autre que le sien... : avec cette nouvelle oeuvre majeure, Jeff VanderMeer s'impose en maître du postapocalyptique et en véritable poète du roman atmosphérique. C'est complètement fou, mais carrément génial. Just A Word. Une expérience littéraire, postmoderne et déjantée. L'Epaule d'Orion. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gilles Goullet.