Dorothy vit avec sa tante et son oncle, au coeur du Kansas. Un jour, un gigantesque cyclone emporte leur maison et emmène Dorothy et son chien Toto dans un étrange pays, le pays deOz. Ils y rencontrent un épouvantail en quête de cervelle, un bûcheron en fer-blanc qui rêve deun coeur, et un lion peureux qui aspire au courage. Ensemble, ils suivent la route de briques jaunes qui mène à la cité d'Emeraude où réside le Magicien d'Oz, seul capable d'exaucer leurs voeux... Mais les héros devront puiser au plus profond d'eux-mêmes, car pour aider Dorothy, il leur faudra ce qu'ils sont venus chercher : de l'intelligence, de la compassion et du courage.