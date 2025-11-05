Ce petit manuel destiné aux gens inquiets est un hommage à la vie "mode d'emploi" à tenir en poche et à feuilleter au hasard sur un mode divinatoire. Le Lapin philosophe est survenu par hasard dans ma vie. Ce petit personnage est devenu un confident, un double animalier qui s'exprime quotidiennement intuiti- vement. Jour après jour, il délivre de courtes sentences dans lesquelles chacun peut lire un sens propre. Il n'est pas doctrinaire, ni savant. Il est juste un signe. D'évidence, et en s'accordant avec le monde des esprits, il est en quelque sorte un totem que je désire bé- néfique. Mon lapin philosophe dit et redit des "dits" parfois absurdes... Mais quand on a de grandes oreilles c'est pour entendre des vérités et des sottises. Un lapin peut en cacher un autre ! Cette petite figure animalière issue du terrier de l'inconscient est devenue chemin faisant une compagnie familière et bienveillante. Le lapin philosophe invite à feuilleter ses pensées journalières renvoyant à nos propres pensées, dessinant ainsi une carte du tendre de nos traversées du quotidien.