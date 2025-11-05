Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Le Lapin Philosophe

Pierre Jaccaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce petit manuel destiné aux gens inquiets est un hommage à la vie "mode d'emploi" à tenir en poche et à feuilleter au hasard sur un mode divinatoire. Le Lapin philosophe est survenu par hasard dans ma vie. Ce petit personnage est devenu un confident, un double animalier qui s'exprime quotidiennement intuiti- vement. Jour après jour, il délivre de courtes sentences dans lesquelles chacun peut lire un sens propre. Il n'est pas doctrinaire, ni savant. Il est juste un signe. D'évidence, et en s'accordant avec le monde des esprits, il est en quelque sorte un totem que je désire bé- néfique. Mon lapin philosophe dit et redit des "dits" parfois absurdes... Mais quand on a de grandes oreilles c'est pour entendre des vérités et des sottises. Un lapin peut en cacher un autre ! Cette petite figure animalière issue du terrier de l'inconscient est devenue chemin faisant une compagnie familière et bienveillante. Le lapin philosophe invite à feuilleter ses pensées journalières renvoyant à nos propres pensées, dessinant ainsi une carte du tendre de nos traversées du quotidien.

Par Pierre Jaccaud
Chez A PRECISER

|

Auteur

Pierre Jaccaud

Editeur

A PRECISER

Genre

Dessin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Lapin Philosophe par Pierre Jaccaud

Commenter ce livre

 

Le Lapin Philosophe

Pierre Jaccaud

Paru le 05/11/2025

192 pages

A PRECISER

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9783903616042
9783903616042
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.