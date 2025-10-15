Inscription
#Manga

Komi cherche ses mots Tome 21

Tomohito Oda, Kevin Stocker, Erwan Lossois

ActuaLitté
Komi et ses amis s'envolent pour New York. Ce voyage scolaire est le premier à l'étranger de notre héroïne. Tentatives de conversation en anglais, difficultés à passer une commande, retrouvailles avec une amie expatriée aux Etats-Unis... Pléthore de nouvelles expériences et de relations toujours aussi chaleureuses se suivent en terre étrangère. Mais avant : le Nouvel An chez les Komi, les Tadano, et la lutte effrénée contre les kilos des fêtes...

Par Tomohito Oda, Kevin Stocker, Erwan Lossois
Chez Pika Edition

|

Auteur

Tomohito Oda, Kevin Stocker, Erwan Lossois

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Komi cherche ses mots Tome 21

Tomohito Oda trad. Kevin Stocker

Paru le 15/10/2025

192 pages

Pika Edition

7,20 €

ActuaLitté
9782811698744
© Notice établie par ORB
