Komi cherche ses mots Tome 21

Komi et ses amis s'envolent pour New York. Ce voyage scolaire est le premier à l'étranger de notre héroïne. Tentatives de conversation en anglais, difficultés à passer une commande, retrouvailles avec une amie expatriée aux Etats-Unis... Pléthore de nouvelles expériences et de relations toujours aussi chaleureuses se suivent en terre étrangère. Mais avant : le Nouvel An chez les Komi, les Tadano, et la lutte effrénée contre les kilos des fêtes...