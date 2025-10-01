Inscription
#Essais

Mozart, prodige et révolté

Olivier Dejours

ActuaLitté
Dès les toutes premières années, la vie de Mozart nous semble enchantée : à l'âge de trois ans il compose son premier menuet et, comme on le sait, il ne s'arrête pas là. Tout au long de sa courte existence, il nous offre une merveille après l'autre jusqu'à son dernier opéra, La Flûte enchantée. Pourtant, la vie n'a pas toujours souri à cet enfant devenu adulte trop vite et tout ne lui a pas été facile. Il est question dans ce livre de ses combats, de ses doutes, et surtout de ses révoltes contre son père, contre l'Archevêque son employeur, contre sa condition de valet qui ont aussi parsemé une vie apparemment si merveilleuse. Une réflexion sur le génie de Mozart par un chef d'orchestre et compositeur, Olivier Dejours, qui a dirigé de nombreux opéras et s'est attaché à tisser des liens entre la musique de Mozart et celle de compositeurs d'aujourd'hui.

Par Olivier Dejours
Chez Bayard

|

Auteur

Olivier Dejours

Editeur

Bayard

Genre

Compositeurs

Mozart, prodige et révolté

Olivier Dejours

Paru le 01/10/2025

80 pages

Bayard

12,90 €

9782227502963
