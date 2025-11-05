London Calling

Luc a toujours été sous les feux de la rampe. Fils de deux rock stars, il est poursuivi par les paparazzis et voit ses excès régulièrement s'étaler dans la presse à scandale. Lorsqu'une nouvelle photo compromettante est publiée, c'est la catastrophe ! Luc pourrait carrément perdre son travail. Pour redorer son image, la jeune homme doit absolument se trouver un petit ami très respectable. Il déniche la personne qui semble idéale pour ce rôle : Oliver Blackwood, avocat, végétarien, bien sous tous rapports. Aussi peu scandaleux que possible. Luc et Oliver n'ont rien en commun, mais ils concluent un pacte : ils feront semblant d'être ensemble jusqu'à ce que la tempête médiatique se calme. Mais le problème avec les fausses relations, c'est qu'elles ressemblent beaucoup aux vraies. On peut même tomber amoureux. Au point de ne plus vouloir se quitter...