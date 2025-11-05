Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

London Calling

Alexis Hall

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Luc a toujours été sous les feux de la rampe. Fils de deux rock stars, il est poursuivi par les paparazzis et voit ses excès régulièrement s'étaler dans la presse à scandale. Lorsqu'une nouvelle photo compromettante est publiée, c'est la catastrophe ! Luc pourrait carrément perdre son travail. Pour redorer son image, la jeune homme doit absolument se trouver un petit ami très respectable. Il déniche la personne qui semble idéale pour ce rôle : Oliver Blackwood, avocat, végétarien, bien sous tous rapports. Aussi peu scandaleux que possible. Luc et Oliver n'ont rien en commun, mais ils concluent un pacte : ils feront semblant d'être ensemble jusqu'à ce que la tempête médiatique se calme. Mais le problème avec les fausses relations, c'est qu'elles ressemblent beaucoup aux vraies. On peut même tomber amoureux. Au point de ne plus vouloir se quitter...

Par Alexis Hall
Chez City Editions

|

Auteur

Alexis Hall

Editeur

City Editions

Genre

Romance et érotique LGBT

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur London Calling par Alexis Hall

Commenter ce livre

 

London Calling

Alexis Hall

Paru le 13/11/2025

320 pages

City Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824627311
9782824627311
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.