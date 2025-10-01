Inscription
Désobéir

Frédéric Gros

Et si la pensée philosophique, en même temps qu'elle nous enjoignait de ne jamais céder aux évidences et aux généralités, nous faisait retrouver le sens de la responsabilité politique ? Conformisme social, soumission économique, respect des autorités, consentement républicain... Avec la liberté de ton qui le caractérise, Frédéric Gros réinterroge les racines de l'obéissance politique. Car c'est en repérant ses différentes manifestations qu'on se donne les moyens d'étudier, d'inventer, de provoquer de nouvelles formes de désobéissance : dissidence civique, transgression lyrique... Rien ne doit aller de soi : ni les certitudes apprises, ni les conventions sociales, ni les convictions morales. Un essai devenu culte, qui en appelle à la démocratie critique et à la résistance éthique. Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, Frédéric Gros est Professeur d'humanités politiques à Sciences Po Paris. Il est notamment l'auteur de Le Pouvoir de la honte. Essai sur un sentiment révolutionnaire et Pourquoi la guerre ? , parus dans la même collection.

Par Frédéric Gros
Chez Albin Michel

Auteur

Frédéric Gros

Editeur

Albin Michel

Genre

Notions

Désobéir

Frédéric Gros

Paru le 01/10/2025

265 pages

Albin Michel

8,90 €

9782226505781
