#Album jeunesse

Le bonheur d'un poulon

Paul Vidal

ActuaLitté
Jeannot est un petit poulon qui mène une vie heureuse dans la chevelure d'un aigle, entouré des siens. Mais voilà qu'un beau jour, il dégringole de son nid, emporté par une tempête... Désormais à des kilomètres de chez lui, seul et désemparé, Jeannot ressent une profonde tristesse. C'est alors qu'il rencontre trois rallonges, de petites créatures fort chaleureuses bien décidées à l'aider à s'en débarrasser... Une sublime histoire de rencontres et d'amitié, qui nous rappelle que toutes les tristesses finissent un jour par s'adoucir.

Par Paul Vidal
Chez Albin Michel

|

Auteur

Paul Vidal

Editeur

Albin Michel

Genre

Albin michel

Le bonheur d'un poulon

Paul Vidal

Paru le 01/10/2025

42 pages

Albin Michel

16,90 €

ActuaLitté
9782226501257
