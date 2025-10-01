Le bonheur d'un poulon

Jeannot est un petit poulon qui mène une vie heureuse dans la chevelure d'un aigle, entouré des siens. Mais voilà qu'un beau jour, il dégringole de son nid, emporté par une tempête... Désormais à des kilomètres de chez lui, seul et désemparé, Jeannot ressent une profonde tristesse. C'est alors qu'il rencontre trois rallonges, de petites créatures fort chaleureuses bien décidées à l'aider à s'en débarrasser... Une sublime histoire de rencontres et d'amitié, qui nous rappelle que toutes les tristesses finissent un jour par s'adoucir.