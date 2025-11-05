Inscription
#Roman francophone

The Ruby Circle T1

Jana Hoch

Sous le feu des projecteurs parce qu'elle est la fille illégitime d'une star de la chanson, Louisa veut se faire oublier des paparazzis. Et l'Académie Highclare, une école d'élite protégée par de hauts murs, est l'endroit idéal pour cela. Mais dès son arrivée, le garçon le plus influent de l'école la remarque. Avec Atlas, Louise se retrouve malgré elle au centre de l'attention et elle intègre le Ruby Circle, une confrérie où l'argent et le pouvoir semblent capables d'exaucer tous vos souhaits. Ou presque... Car il y a Theo, ce garçon énigmatique qui garde ses distances, mais qui l'impressionne. Sous ses airs froids et arrogants, la jeune femme devine des blessures qui l'intriguent et l'attirent irrésistiblement. Mais tout le monde la met en garde : elle doit absolument se méfier de Théo et de ses secrets...

Chez City Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

The Ruby Circle T1

Paru le 03/12/2025

320 pages

9,20 €

9782824627229
© Notice établie par ORB
