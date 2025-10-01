Inscription
#Roman francophone

La conspiration

Thomas Snégaroff

ActuaLitté
1933. Tandis que les Etats-Unis s'enfoncent dans la crise, une poignée de banquiers, d'industriels et de généraux humiliés rêvent d'une autre Amérique : autoritaire, nationaliste, inspirée par le fascisme et le nazisme venus d'Europe. Leur cible : Roosevelt. Leur obsession : les Juifs. Leur méthode : le complot. Inspiré de faits réels méconnus, La conspiration retrace, à hauteur d'homme, les prémices d'un coup d'Etat proche de renverser la démocratie américaine. Au coeur du roman, le général Smedley Butler, héros de guerre respecté, que les conjurés tentent d'enrôler pour renverser la Maison-Blanche. De sa décision dépendra le sort de l'Amérique. Et de la démocratie. Avec la rigueur de l'historien et la force du romancier, Thomas Snégaroff livre une fresque saisissante de l'Amérique des années 1930 celle de la misère sociale, des foules galvanisées, mais aussi des conspirateurs. Et redonne vie à un moment de bascule, où l'Histoire n'a tenu qu'à un fil. Historien et journaliste, Thomas Snégaroff est spécialiste des Etats-Unis. Il présente C Politique sur France 5 et Le Grand Face-à-face sur France Inter. Il est l'auteur de deux romans, Putzi, le pianiste d'Hitler (Gallimard, 2020) et Les Vies rêvées de la baronne d'Oettingen (Albin Michel, 2023), et de documents historiques, dont, co-écrit avec Romain Huret, Etats-Unis, anatomie d'une démocratie (Les Arènes, 2024).

Par Thomas Snégaroff
Chez Albin Michel

|

Auteur

Thomas Snégaroff

Editeur

Albin Michel

Genre

XXe siècle

La conspiration

Thomas Snégaroff

Paru le 01/10/2025

368 pages

Albin Michel

22,90 €

ActuaLitté
9782226497727
© Notice établie par ORB
