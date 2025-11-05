Kill Blue Tome 7

Grâce au remède éphémère concocté par Eri, Jûzô a pu momentanément reprendre son apparence normale et sauver ses camarades du Club de travaux domestiques. Malheureusement, ce n'était pas sans risques puisque qu'il en subit désormais les effets secondaires... C'est dans ces circonstances que lui, Tenma et d'autres camarades se rendent sur une île isolée où la famille de Noren possède une maison de vacances. Et d'après les rumeurs, la résidence serait hantée !! A peine débarquée sur les lieux, l'équipe tombe sur un homme masqué. Alors que la tempête se lève, un incident survient...