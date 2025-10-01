Inscription
Milieux extrêmes

Léo Righini-Fleur

Sur Terre, il existe 3 grands types de milieux naturels : les milieux tempérés, chauds et froids. Chacun d'eux est caractérisé par un ensemble de paramètres (la température, le vent, les précipitations, la sécheresse,...) les rendant propices à la vie ou, au contraire, défavorables voire hostiles. Mais où se trouvent ces milieux extrêmes et en quoi sont-ils différents les uns des autres ? Surtout, comment certains êtres vivants parviennent malgré tout à s'adapter à ces conditions de vie si particulières ? Un tour du monde de l'extrême pour découvrir toutes les plus incroyables capacités d'adaptation du monde vivant !

Par Léo Righini-Fleur
Chez Albin Michel

Auteur

Léo Righini-Fleur

Editeur

Albin Michel

Genre

Autres milieux naturels

Milieux extrêmes

Léo Righini-Fleur

Paru le 01/10/2025

46 pages

Albin Michel

14,90 €

9782226496225
