#Manga

Wistoria - Wand & Sword Tome 8

Fujino Omori, Toshi Aoi, Emeline Cablé

Will est anéanti. Rosty, son meilleur ami, a été tué sous ses yeux par le Divende, le monstre des profondeurs invoqué par l'ennemi. Alors que le désespoir s'empare de lui, ses amis l'aident à se relever et il se découvre, avec l'aide de Finn, un nouveau pouvoir : celui du Wis, qui lui permet d'allier son épée à la magie d'Elfalia et de triompher de son adversaire. L'heure est maintenant à la reconstruction, pour Will, accablé par le deuil, comme pour l'académie, qui entend bien offrir malgré tout une digne cérémonie de fin d'études à ses élèves... Will y compris.

Par Fujino Omori, Toshi Aoi, Emeline Cablé
Chez Pika Edition

|

Auteur

Fujino Omori, Toshi Aoi, Emeline Cablé

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Retrouver tous les articles sur Wistoria - Wand & Sword Tome 8

Commenter ce livre

 

Wistoria - Wand & Sword Tome 8

Fujino Omori, Toshi Aoi trad. Emeline Cablé

Paru le 05/11/2025

192 pages

Pika Edition

7,20 €

9782811697563
© Notice établie par ORB
plus d'informations

