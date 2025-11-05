Wistoria - Wand & Sword Tome 8

Will est anéanti. Rosty, son meilleur ami, a été tué sous ses yeux par le Divende, le monstre des profondeurs invoqué par l'ennemi. Alors que le désespoir s'empare de lui, ses amis l'aident à se relever et il se découvre, avec l'aide de Finn, un nouveau pouvoir : celui du Wis, qui lui permet d'allier son épée à la magie d'Elfalia et de triompher de son adversaire. L'heure est maintenant à la reconstruction, pour Will, accablé par le deuil, comme pour l'académie, qui entend bien offrir malgré tout une digne cérémonie de fin d'études à ses élèves... Will y compris.