Spinoza et le spinozisme

Pierre-François Moreau

Spinoza fut attaqué de toutes parts, mais ses positions marquèrent les controverses sur la Bible, le droit naturel et la liberté de conscience. On retrouve sa trace dans les Lumières, l'idéalisme allemand, le marxisme et la psychanalyse. L'Ethique et le Traité théologico-politique construisent une pensée de la Raison, refusant la finalité, la Providence et l'illusion du libre arbitre, une pensée de l'universalité des lois de la nature, de la singularité individuelle, de la liberté de philosopher. Chez Spinoza, rien n'est au-dessus de l'entendement humain ; l'étendue n'est pas moins divine que la pensée ; le bien et le mal sont relatifs ; l'homme n'est pas un empire dans un empire ; la fin de l'Etat est la liberté.

Par Pierre-François Moreau
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Pierre-François Moreau

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Spinoza et le spinozisme

Pierre-François Moreau

Paru le 15/10/2025

128 pages

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

